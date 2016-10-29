Каррера ответил Романцеву

Главный тренер "Спартаку" Массимо Каррера после игры 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) ответил на замечание легенды красно-белых Олега Романцева, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, в пятницу Романцев в интервью RT заявил о Каррере следующее:

– Не хочу с ним общаться, потому что ему надо раз 10 чемпионат выиграть, прежде чем со мной разговаривать (смеется). Шучу, естественно. Дело все в том, что я не умею и не хочу общаться с людьми, которые не уважают мою страну. На русском с удовольствием пообщался бы, а через переводчика – ни за что. Как русский изучит – сам приду и пообщаюсь.

– Я очень много времени уделяю "Спартаку", – сказал Каррера. – На изучение русского пока не хватает. Но я еще подучу. Надо же знать язык, на котором тебя увольняют. Шутка!

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