Каррера ответил Романцеву

Главный тренер "Спартаку" Массимо Каррера после игры 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) ответил на замечание легенды красно-белых Олега Романцева, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, в пятницу Романцев в интервью RT заявил о Каррере следующее:
– Не хочу с ним общаться, потому что ему надо раз 10 чемпионат выиграть, прежде чем со мной разговаривать (смеется). Шучу, естественно. Дело все в том, что я не умею и не хочу общаться с людьми, которые не уважают мою страну. На русском с удовольствием пообщался бы, а через переводчика – ни за что. Как русский изучит – сам приду и пообщаюсь.
– Я очень много времени уделяю "Спартаку", – сказал Каррера. – На изучение русского пока не хватает. Но я еще подучу. Надо же знать язык, на котором тебя увольняют. Шутка!
Анатолий Бышовец: "У Карреры нет необходимости обращаться к Романцеву"
MAYERICK
Стакан, как видно, забыл какая партия помогала паштету становится чемпионом...
21:18
Дилан
А вы тоже помните как Стаканыч не смог в сильном Сатурне и ничего не сделал в Динамо?
21:17
Ю.Ю.
А итальянец вызывает всё больше и больше уважения.
21:16
Vedi
Зря Романцев так , сам почему то уже с десяток лет в кустах . Выйди на арену и докажи , а не живи прошлым тем более в то время Спартак комплектовался кем хотел , а остальные большинство уровня второго дивизиона - но боится ведь - хотя предложения были и есть .
21:11
ki
красавчик )
21:06
СЕРЖАНТ76
Молчал бы Романцев уже. Собрать все сливки в 90-е и побеждать половину бывшей 2 лиги СССР смогли бы многие. А вот что то сейчас его не видно и не слышно. Человек реально отстал в мироощущении. И что Он показал со сборной на ЧЕ и ЧМ?
21:05
Старожил футбола
"не хочу общаться с людьми, которые не уважают мою страну." - это не только твоя страна, выпивоха! Эта еще страна культурных, образованных и современных людей! Оскорбляя достойных граждан России своим чванством, ты оскорбляешь свою страну!! Кстати, для своей страны ТЫ НИЧЕГО НЕ выиграл в жизни! А возомнил себя .... Мне стыдно за твоих родных, за твою внучку - они то могут сказать тебе правду о тебе!
21:03
Rasmus Teesalu
zega Романцев должен извиниться, такое высокомерие недопустимо. Почему он решил, что Каррера не уважает "его" страну, это старческое что-то или человек такой низкой культуры. 20:52 __________________________________________________________________________________________________________________ да всё просто - у Стаканыча вата в голове пос елилась, ну там Донбасс, Омерика-враги и прочее (
21:03
Нюх
да ничего не нужно от Романцева.. время идёт,а Иваныч остался по ощущениям в 90-х.. оттуда и вещает. Уж на что к примеру Бубнов, Бышовец и прочие - его "одногодки", но и то, хоть и бред несут иногда, вроде по современному его несут что-ли)))))) а Романцев застрял во времени
21:02
краснобелов-спартаков
Есть ощущение, что команда Карреру без переводчика понимает. А если они с ним в определенный момент заговорят на Итальянском? )))
21:02
РусланИ
у Массимо все в порядке! и с чувством юмора тоже.
20:53
zega
Романцев должен извиниться, такое высокомерие недопустимо. Почему он решил, что Каррера не уважает "его" страну, это старческое что-то или человек такой низкой культуры.
20:52
Союз Аполлонович
Красава!
20:51
russh7
Массимо - респект! Настоящий джентльменский ответ, никакого хамства и понтов!
20:51