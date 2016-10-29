20:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера ответил Романцеву

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Главный тренер "Спартаку" Массимо Каррера после игры 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) ответил на замечание легенды красно-белых Олега Романцева, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, в пятницу Романцев в интервью RT заявил о Каррере следующее:

– Не хочу с ним общаться, потому что ему надо раз 10 чемпионат выиграть, прежде чем со мной разговаривать (смеется). Шучу, естественно. Дело все в том, что я не умею и не хочу общаться с людьми, которые не уважают мою страну. На русском с удовольствием пообщался бы, а через переводчика – ни за что. Как русский изучит – сам приду и пообщаюсь.

– Я очень много времени уделяю "Спартаку", – сказал Каррера. – На изучение русского пока не хватает. Но я еще подучу. Надо же знать язык, на котором тебя увольняют. Шутка!

Анатолий Бышовец: "У Карреры нет необходимости обращаться к Романцеву"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (14)
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MAYERICK

Стакан, как видно, забыл какая партия помогала паштету становится чемпионом...

21:18

Дилан

А вы тоже помните как Стаканыч не смог в сильном Сатурне и ничего не сделал в Динамо?

21:17

Ю.Ю.

А итальянец вызывает всё больше и больше уважения.

21:16

Vedi

Зря Романцев так , сам почему то уже с десяток лет в кустах . Выйди на арену и докажи , а не живи прошлым тем более в то время Спартак комплектовался кем хотел , а остальные большинство уровня второго дивизиона - но боится ведь - хотя предложения были и есть .

21:11

ki

красавчик )

21:06

СЕРЖАНТ76

Молчал бы Романцев уже. Собрать все сливки в 90-е и побеждать половину бывшей 2 лиги СССР смогли бы многие. А вот что то сейчас его не видно и не слышно. Человек реально отстал в мироощущении. И что Он показал со сборной на ЧЕ и ЧМ?

21:05

Старожил футбола

"не хочу общаться с людьми, которые не уважают мою страну." - это не только твоя страна, выпивоха! Эта еще страна культурных, образованных и современных людей! Оскорбляя достойных граждан России своим чванством, ты оскорбляешь свою страну!! Кстати, для своей страны ТЫ НИЧЕГО НЕ выиграл в жизни! А возомнил себя .... Мне стыдно за твоих родных, за твою внучку - они то могут сказать тебе правду о тебе!

21:03

Rasmus Teesalu

zega Романцев должен извиниться, такое высокомерие недопустимо. Почему он решил, что Каррера не уважает "его" страну, это старческое что-то или человек такой низкой культуры. 20:52 __________________________________________________________________________________________________________________ да всё просто - у Стаканыча вата в голове пос елилась, ну там Донбасс, Омерика-враги и прочее (

21:03

Нюх

да ничего не нужно от Романцева.. время идёт,а Иваныч остался по ощущениям в 90-х.. оттуда и вещает. Уж на что к примеру Бубнов, Бышовец и прочие - его "одногодки", но и то, хоть и бред несут иногда, вроде по современному его несут что-ли)))))) а Романцев застрял во времени

21:02

краснобелов-спартаков

Есть ощущение, что команда Карреру без переводчика понимает. А если они с ним в определенный момент заговорят на Итальянском? )))

21:02

РусланИ

у Массимо все в порядке! и с чувством юмора тоже.

20:53

zega

Романцев должен извиниться, такое высокомерие недопустимо. Почему он решил, что Каррера не уважает "его" страну, это старческое что-то или человек такой низкой культуры.

20:52

Союз Аполлонович

Красава!

20:51

russh7

Массимо - респект! Настоящий джентльменский ответ, никакого хамства и понтов!

20:51

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Материалы других СМИ