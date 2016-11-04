17:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Карпин не хочет возглавлять ЦСКА

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Бывший футболист и главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире передачи "Все на футбол!" подчеркнул, что ни за что не возглавит ЦСКА. По словам специалиста, он даже не будет рассматривать это предложение, если оно поступит.

- Вам звонок от Гинера с предложением возглавить ЦСКА. Ваша реакция?

- Нет. 

- Почему?

- Потому что. Я миллион раз уже говорил.

- Это невозможно представить себе?

- Нет.

- Потому что вы спартаковец?

- Да. 

- Но Фигу же перешел из "Барселоны" в "Реал"...

- И Онопко в ЦСКА перешел, и еще кто-то переходил. И так же можно найти примеры, кто отказывался переходить.

- Есть шанс, что вы передумаете?

- Нет.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Byram

А зачем Карпин "ЦСКА"? Его вон даже "Урал" не рассматривает в качестве тренера. Он хороший комментатор. У него это хорошо получается. Удачи ему на новом месте.

18:12

Helicopter

Только назад, только в спартак.

18:06

Гантэр

А с чего мясные болелы и бывшие игроки Спартака и их тренеры решили что Слуцкого уволят. Гинер прекрасно знает , купи ему игроков и ЦСКА чемпион. А вот без дорогих покупок попробуйте чемпионом стать.

18:04

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Валера - УВАЖАЮ !!! )))))))))

17:58

Independent forever

Я тоже не хочу, потому что....... меня туда никогда не позовут, как и Карпина, впрочем.

17:52

ravilius777

пудель, кому ты нужен, твой уровень свадебный генерал на матч тв

17:45

П_о_в_а_р

Валерик красава! Спартак нафсегда!

17:43

пpохожий

Значит, скоро будет подписан контракт с ЦСКА)))

17:39

shpasic

я тоже никогда не возглавлю ЦСКА - так и запишите!

17:30

Красно синий

А сейчас именно он мог бы встряхнуть это болото.Зовите до лета.

17:28

Thomas_Boy

Да лучше уж бабу Олю пригласить, чем этого бездаря.

17:23

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