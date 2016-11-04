Карпин не хочет возглавлять ЦСКА

Бывший футболист и главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире передачи "Все на футбол!" подчеркнул, что ни за что не возглавит ЦСКА. По словам специалиста, он даже не будет рассматривать это предложение, если оно поступит.

- Вам звонок от Гинера с предложением возглавить ЦСКА. Ваша реакция?

- Нет.

- Почему?

- Потому что. Я миллион раз уже говорил.

- Это невозможно представить себе?

- Нет.

- Потому что вы спартаковец?

- Да.

- Но Фигу же перешел из "Барселоны" в "Реал"...

- И Онопко в ЦСКА перешел, и еще кто-то переходил. И так же можно найти примеры, кто отказывался переходить.

- Есть шанс, что вы передумаете?

- Нет.