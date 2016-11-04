Карпин не хочет возглавлять ЦСКА

Бывший футболист и главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире передачи "Все на футбол!" подчеркнул, что ни за что не возглавит ЦСКА. По словам специалиста, он даже не будет рассматривать это предложение, если оно поступит.
- Вам звонок от Гинера с предложением возглавить ЦСКА. Ваша реакция?
- Нет.
- Почему?
- Потому что. Я миллион раз уже говорил.
- Это невозможно представить себе?
- Нет.
- Потому что вы спартаковец?
- Да.
- Но Фигу же перешел из "Барселоны" в "Реал"...
- И Онопко в ЦСКА перешел, и еще кто-то переходил. И так же можно найти примеры, кто отказывался переходить.
- Есть шанс, что вы передумаете?
- Нет.
Byram
А зачем Карпин "ЦСКА"? Его вон даже "Урал" не рассматривает в качестве тренера. Он хороший комментатор. У него это хорошо получается. Удачи ему на новом месте.
18:12
Helicopter
Только назад, только в спартак.
18:06
Гантэр
А с чего мясные болелы и бывшие игроки Спартака и их тренеры решили что Слуцкого уволят. Гинер прекрасно знает , купи ему игроков и ЦСКА чемпион. А вот без дорогих покупок попробуйте чемпионом стать.
18:04
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Валера - УВАЖАЮ !!! )))))))))
17:58
Independent forever
Я тоже не хочу, потому что....... меня туда никогда не позовут, как и Карпина, впрочем.
17:52
ravilius777
пудель, кому ты нужен, твой уровень свадебный генерал на матч тв
17:45
П_о_в_а_р
Валерик красава! Спартак нафсегда!
17:43
пpохожий
Значит, скоро будет подписан контракт с ЦСКА)))
17:39
shpasic
я тоже никогда не возглавлю ЦСКА - так и запишите!
17:30
Красно синий
А сейчас именно он мог бы встряхнуть это болото.Зовите до лета.
17:28
Thomas_Boy
Да лучше уж бабу Олю пригласить, чем этого бездаря.
17:23