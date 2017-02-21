Ивелин Попов: "Все мои финансовые вложения – удачные"

Собеседником одного из авторов "Разговора по пятницам" Юрия ГОЛЫШАКА стал полузащитник "Спартака" Ивелин Попов. Первыми цитаты из беседы смогут узнать подписчики группы "СЭ" в социальной сети "ВКонтакте".

– Братья Комбаровы держали ресторан. Говорили: воруют все, от официантов до крупных поставщиков. У вас ресторан в Софии. Тоже сталкивались с проблемой?

– Не будешь контролировать каждый день – начнется воровство. Как в любом бизнесе, если хозяин не присматривает за своим имуществом. Можно повесить камеры, но это не спасает. Для хитреца преграды нет, все равно украдет.

– Так как бороться?

– Никак. Я собирал людей, говорил, что надеюсь на их честность. Если ресторан будет работать хорошо – пойдет прибыль. Вы же заработаете. А про воровство все равно узнаю и выгоню. После в другой ресторан тебя уже не возьмут. Главное, у меня хороший директор.

– Сколько директоров уже уволили?

– Ни одного. Была женщина-директор с самого начала. Ушла в декрет – после вернулась на ту же должность. Пока она работает, в ресторане все неплохо.

– Хоть раз были близки к тому, чтоб закрыться?

– За три года – ни разу.

– Многих футболистов тянет в этот бизнес. Три совета?

– У тебя должно быть много свободного времени. Постоянство и терпение.

– Неудачные вложения у вас случались?

– Все удачные! Я вкладывался в недвижимость – покупал квартиры. Еще коммерческие помещения, сдаю в аренду. Это мне хорошо знакомо. Хотя в моей жизни много странных покупок. Часто что-то покупаю – потом не могу понять: зачем? Жена тоже говорит: "Для чего ты купил эти ботинки? Чтоб спрятать в шкаф?" Так и случается – стоят в шкафу прямо с бирками. Не одевал ни разу.

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