Игорь Смольников: "Хорошо, что снова будем играть на "Петровском"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников высоко оценил шансы команды на победу в матче 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Встреча состоится 17 мая, "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.

– Сейчас играем дома и шансы на победу велики, – сказал Смольников. – Хорошо, что снова будем играть на "Петровском". Но чтобы стать вторыми, надо ждать осечки ЦСКА. Это наши проблемы – сами потеряли много очков.