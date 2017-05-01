Игорь Албин: "Протечек кровли на стадионе "Санкт-Петербург" больше нет"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что рабочие устранили дефекты кровли на стадионе "Санкт-Петербург". Кроме того, по просьбе "Зенита", была раздвинута северная часть крыши арены. Следующий матч на этом стадионе пройдет 7 мая. Питерский клуб примет "Терек" в рамках 27-го тура чемпионата России.

"Позавчера, в теплый, солнечный и безветренный день, заменили оперативно карту с заводским дефектом на раздвижной части кровли. Ударно заменили 120 квадратных метров, слава Богу - погода позволила. Так что больше нет протечек на всех 78 тысячах квадратных метрах раздвижной и стационарной кровли.

По просьбе ФК "Зенит" раздвинули северную часть кровли для естественного притока воздуха (газон должен дышать), так как температура воздуха положительная", - написал Албин в "Фейсбуке".