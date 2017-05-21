Гурам Аджоев: "Арсенал" пообещал "Спартаку" 6 очков?! Лебедев с самолета футбол смотрел что ли?!"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал заявление члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который предположил, что "Спартак" специально проиграл в последнем туре чемпионата России (0:3). Лебедев, в частности, в интервью порталу "Чемпионат.com" сказал: "А вдруг президент "Арсенала" Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в премьер-лиге, "Спартак" возьмет шесть очков в следующем сезоне?"
– А Лебедев откуда футбол смотрел? С вертолета или самолета?! – сказал Аджоев. – "Спартак" в такие игры не играет! И вообще, как такое возможно? А если бы "Крылья" победили, тогда что? "Терек" сыграл достойно! Где логика в его словах?! Как бы мы тогда теоретически даже могли отдать шесть очков?! Мы в такие игры не играем! Человек с самолета смотрит футбол и потом говорит такие вещи!
Как можно купить матч?! В "Спартаке" серьезные футболисты, хорошие. Может быть, они приехали эмоционально уставшими, выхолощенными после чемпионства. А мы в свою очередь очень хотели победить! Очень хотели!
Как можно отдать матч – 0:3?! Удаления разве не было? Пенальти надуманный?! Все было. А чего тогда Лебедев так говорит?! Он и правда футбол с самолета смотрел?! Почему Лебедев так плохо думает о "Спартаке" – команде с великими традициями?! Глушаков как может сдать игру?! Я сам футболист был, как это возможно? А Промес?! Как к тренеру подойти?! Что он чушь несет!
Слова Лебедева? Так может только думать человек, далекий от футбола. А люди на государственном уровне должны вдвойне отвечать за свои реплики! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
spetrov
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21:14
Versus67
Да развели технично самару)))) пусть в ФНЛ покружится...в год юбилея)))
21:13
spetrov
...Да этот Лебедев вообще очень говорливый. Как он при этом в исполкоме работает, не понятно.
21:13
Supostat
сп@рт@к/// Начало фразы лебедя: "А вдруг президент "Арсенала" Гурам Аджоев пообещал..." это пустозвон. Отбрешится в суде, что не утверждал, а подумал
21:13
Хряк
Надо Владимиру Вольфовичу пожаловаться на Игоря Лебедева :)
21:11
Kupservas
Ага, стыки посмотрим кто выкупил...
21:06
сп@рт@к
merniloskut На Лебедева необходимо подать в суд!=======, бесполезно, к сожалению. Скажет, это оценочные суждения, это мое мнение, свобода слова...Дай Бог, чтоб его в исполком РФС не переизбрали. Вот это-реально.
21:06
Exsorsist
kot Begemot===========За 3 пенальти Уралу в пользу Зенита надо вообще выгонять из РПФЛ.
21:06
refes
Да они видно по договарняку еще и бабла в тотализаторе подкосили. А истинный уровень покажет Лига - и там судьи помогать не будут, как в чемпе России. Мальчикам для битья мало не покажется....
21:04
Supostat
Надо признать Арсенал наших сегодня выиграл заслуженно. Успехов Арсеналу в стыках, команда хорошая, надеюсь и в следующем сезоне увидеть их в премьер лиге, а нашим сделать выводы и двигаться дальше. Удивлен истерии в СМИ по поводу игры. Мы чемпионы!
21:04
Хряк
kot Begemot А-ха-ха!! Браво Аджоев! Прямо как в том анекдоте: сижу, чищу ножом апельсин, а он вошёл, поскользнулся и прямо на нож. И так 8 раз. И ведь действительно: ну, что за команды Зенит, ЦСКА и прочие - это только арсенал умеет 3-0 у Спартака выигрывать... Бог не фрайер, ребята. Всем всё зачтётся. Свиньи вылетят из ЛЧ за этот договорняк. А арсенал - из вышки. 20:59-------------------- С тем же успехом можно и сказать про игры Локо-Зенит и Цска-Анжи и Оренбург-Ростов) Игры тоже договорняком пахнут! Так что, твоя версия - это лабуда )))
21:03
сп@рт@к
Вот так взять, и обгадить труд десятков людей! (Это я об Лебедеве и Арсенале). В прошлом году то же самое про Уфу говорили. А Спартак им на Открытии проиграл, единственный раз в этом сезоне.
21:02
merniloskut
На Лебедева необходимо подать в суд!
21:00
marksan
Vitalvass____ А какой смысл сливаться прилюдно чемпиону аутсайдеру на 0:3? Не смешите мои тапки!
20:59
Pleafant
Безусловный договорняк,который не красит чемпиона.Можно,конечно,спросить у Аджоева,что же Арсенал играл так бездарно,даже.когда тонул,ждал подарка от Спартака?
20:59
kot Begemot
А-ха-ха!! Браво Аджоев! Прямо как в том анекдоте: сижу, чищу ножом апельсин, а он вошёл, поскользнулся и прямо на нож. И так 8 раз. И ведь действительно: ну, что за команды Зенит, ЦСКА и прочие - это только арсенал умеет 3-0 у Спартака выигрывать... Бог не фрайер, ребята. Всем всё зачтётся. Свиньи вылетят из ЛЧ за этот договорняк. А арсенал - из вышки.
20:59
marksan
Аджоев! Вы как гуано по командам плаваете и везде на грани вылета в ПФЛ!
20:58
Sidestep
Ню-Ню! Внимательно смотрим в следующем сезоне за их матчами.
20:56
Vitalvass
В самом деле - какой смысл играть дог и удаляться своему игроку
20:55