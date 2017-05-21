Гурам Аджоев: "Арсенал" пообещал "Спартаку" 6 очков?! Лебедев с самолета футбол смотрел что ли?!"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал заявление члена исполкома РФС Игоря Лебедева, который предположил, что "Спартак" специально проиграл в последнем туре чемпионата России (0:3). Лебедев, в частности, в интервью порталу "Чемпионат.com" сказал: "А вдруг президент "Арсенала" Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в премьер-лиге, "Спартак" возьмет шесть очков в следующем сезоне?"

– А Лебедев откуда футбол смотрел? С вертолета или самолета?! – сказал Аджоев. – "Спартак" в такие игры не играет! И вообще, как такое возможно? А если бы "Крылья" победили, тогда что? "Терек" сыграл достойно! Где логика в его словах?! Как бы мы тогда теоретически даже могли отдать шесть очков?! Мы в такие игры не играем! Человек с самолета смотрит футбол и потом говорит такие вещи!

Как можно купить матч?! В "Спартаке" серьезные футболисты, хорошие. Может быть, они приехали эмоционально уставшими, выхолощенными после чемпионства. А мы в свою очередь очень хотели победить! Очень хотели!

Как можно отдать матч – 0:3?! Удаления разве не было? Пенальти надуманный?! Все было. А чего тогда Лебедев так говорит?! Он и правда футбол с самолета смотрел?! Почему Лебедев так плохо думает о "Спартаке" – команде с великими традициями?! Глушаков как может сдать игру?! Я сам футболист был, как это возможно? А Промес?! Как к тренеру подойти?! Что он чушь несет!

Слова Лебедева? Так может только думать человек, далекий от футбола. А люди на государственном уровне должны вдвойне отвечать за свои реплики! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"