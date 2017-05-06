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Георгий Джикия: "Матч "Зенита" с "Тереком" смотреть не буду"

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Томью" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что ему все равно, как сыграют "Зенит" и "Тереком". Если сине-бело-голубые потеряют очки, то столичная команда досрочно завоюет чемпионский титул.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Томь" - 1:0. 15-я минута. Только что Квинси ПРОМЕС поразил ворота Алексея СОЛОСИНА с "точки"."Спартак": в одном шаге от титула

– Уже завтра "Спартак" может стать чемпионом. Какие у вас ожидания от матча "Зенит" – "Терек"?

– Нам без разницы, как они сыграют.

– Но если "Зенит" не победит, то "Спартак" станет чемпионом.

– Мы не смотрим на то, как они сыграют. Отталкиваемся от своей игры. У нас следующий матч в Перми. Будем там побеждать и становиться чемпионами.

– То есть, вам не хочется становиться чемпионом "на диване"?

– Да, самим.

– Где будете смотреть этот матч?

– Я не буду смотреть эту встречу.

– Игроки "Лестера", когда стали чемпионами, были в квартире у Джейми Варди.

– Варди нас не звал, так что мы будем у себя дома.

– Для вас игра в Перми будет принципиальной?

– Да. Приятно вернуться туда, где я начинал свой пусть в премьер-лиге. Но сейчас я игрок "Спартака", и мы едем туда за победой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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