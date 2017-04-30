Геннадий Орлов предложил ввести штрафы за оскорбления арбитров

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что в российском футболе следует ввести штрафы за оскорбительные высказывания в адрес арбитров. В частности, Орлова возмутило недовольство болельщиков назначением петербуржца Владислава Безбородова на матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком".

– Футбольная общественность очень строго стала рассматривать судейские ошибки, - сказал Орлов. - Столько обидных слов… Странно слышать такое от игроков и тренеров. Наверное, вы обращали внимание, что, например, Моуринью платил штраф за оскорбления арбитров.

– Призываете ввести такие же штрафы в России?

– Совершенно верно. Тренеры, футболисты должны нести ответственность за свои слова. Ведь они своими репликами разрушают корпоративную целостность, этику. Надо уважать, поддерживать друг друга. Или получай наказание. В Германии, насколько я помню, штрафовали за такие слова. То есть давайте введем какой-то мораторий. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Полностью интервью Орлова