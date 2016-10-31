Евгений Кафельников: "Рано или поздно "Спартак" станет чемпионом"

Олимпийский чемпион по теннису и поклонник "Спартака" Евгений Кафельников рассказал, что его любимыми игроками в команде являются нападающий Квинси Промес и полузащитник Джано Ананидзе. Кафельников высказал мнение, что грузинский хавбек может вырасти в футболиста, которым будут интересоваться клубы Европы.

– После победы в дерби веры в Карреру стало больше?

– Я убежден, что рано или поздно чемпионство к нам придет. Надеюсь, уже в нынешнем сезоне. Будет ли это при Массимо – почему нет? Если при другом тренере – ничего страшного. Пока же Каррера справляется. Да, случился временный спад, обидный вылет из Кубка России, но последние матчи вселяют оптимизм.

– Между прочим, после выигрыша у "Ростова" итальянец очень злился.

– Немудрено. У соперника удалили двоих, но "Спартак" концовку встречи провел безалаберно и едва не упустил победу. Зато с ЦСКА такого даже близко не было.

– Есть у вас любимец в сегодняшнем "Спартаке"?

– Промес и Ананидзе. Квинси забивает, раздает голевые передачи. При этом черновой работы не сторонится, помогает защитникам. Универсал – способен выйти как на острие атаки, так и на фланге. Счастье, что в команде есть такой игрок. Ну и Джано прибавляет на глазах.

– Сюрприз?

– Мне кажется, раньше просто физически был слабоват, соперники одним движением бедра оттирали его от мяча. Сейчас окреп, оброс мясом, уверенно стоит на ногах. С техникой же и тонким пониманием игры у Джано никогда проблем не возникало. Он может отдать шикарный пас, забить обалденный гол. Если продолжит в том же духе, вырастит в большого мастера, которым будут интересоваться все клубы Европы. (Александр КРУЖКОВ)