Эрнани: "Меня вдохновляла игра Кака"

Полузащитник "Зенита" Эрнани отметил, что хорошо чувствует себя вдали от родины, информирует пресс-служба УЕФА. Бразилец подчеркнул, что все футболисты команды приняли его очень хорошо.

– Вы впервые выступаете за рубежом. Как чувствуете себя вдали от дома?

– Хорошо. Пока что – очень хорошо. В "Зените" есть другие бразильцы, это очень помогает. Да и российские игроки прекрасно меня приняли. В коллективе сложились отличные отношения между всеми. Я стараюсь освоиться здесь как можно скорее.

– Уже успели сложить мнение о европейском футболе?

– В Бразилии мы смотрим много европейского футбола по телевидению. С моим бывшим клубом мы также принимали участие в некоторых турнирах. Европа – центр мирового футбола, здесь выступают все ведущие игроки. И ты хочешь стать ближе к этому, участвовать в этом, быть на виду. Здесь очень высокий уровень.

– Какой игрок был вашим кумиром в детстве? Кто на вас повлиял больше всего?

– В Бразилии много выдающихся футболистов, таких как Роналдо, Роналдинью, Кака. Последний и был тем, за кем я очень внимательно следил. Мне нравилось смотреть, как он играет. Он меня вдохновлял. Это великий футболист, который завоевал очень много титулов и личных наград.