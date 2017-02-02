Дзюба – новый капитан "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед началом вечерней тренировки на сборе в Испании объявил, что новым капитаном сине-бело-голубых стал нападающий Артем Дзюба, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

Ранее с капитанской повязкой на поле "Зенит" выводил полузащитник Данни, пропустивший всю осеннюю часть чемпионата России из-за разрыва крестообразных связок колена. Пока португалец лечился, функции капитана выполнял другой хавбек – Хави Гарсия.

28-летний Дзюба является воспитанником "Спартака", но с 2015 года защищает цвета клуба с берегов Невы. Сейчас на счету форварда 44 матча и 23 гола в зенитовской форме.

Кроме того, Луческу представил футболистам новичка команды Бранислава Ивановича, накануне перешедшего в питерский клуб из "Челси". После этого партнеры пропустили сербского футболиста через традиционный тоннель.