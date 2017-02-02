Дзюба – новый капитан "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед началом вечерней тренировки на сборе в Испании объявил, что новым капитаном сине-бело-голубых стал нападающий Артем Дзюба, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
Ранее с капитанской повязкой на поле "Зенит" выводил полузащитник Данни, пропустивший всю осеннюю часть чемпионата России из-за разрыва крестообразных связок колена. Пока португалец лечился, функции капитана выполнял другой хавбек – Хави Гарсия.
28-летний Дзюба является воспитанником "Спартака", но с 2015 года защищает цвета клуба с берегов Невы. Сейчас на счету форварда 44 матча и 23 гола в зенитовской форме.
Кроме того, Луческу представил футболистам новичка команды Бранислава Ивановича, накануне перешедшего в питерский клуб из "Челси". После этого партнеры пропустили сербского футболиста через традиционный тоннель.
Луческу представил Ивановича команде pic.twitter.com/noqFwdpq9Q– Сергей Циммерман (@s_tsimmerman) February 2, 2017
Тоннель для Ивановича ✌️ pic.twitter.com/SsimCEcG7Q– ФК "Зенит" (@zenit_spb) February 2, 2017
Басист
> Thomas_Boy = А у нас больше букв в названии! Вперед, Народный!!! ===== Секешфехервар - чемпион!!!!11
11:56 3 февраля
Eugenius9
Видимо за капитана хорошо доплачивают
11:49 3 февраля
primipil
зато теперь будет бабки спокойно крысить у всех-хозяин в раздевалке ведь)))
10:22 3 февраля
SP2
passerby, как раз с основными - понятно. Жулиану, Мак, Данни, когда форму наберёт. Немного? )) Да, но что же делать... Типа, смена поколений. )))
00:27 3 февраля
passerby
А мне все равно кто капитан и из какой он команды пришел, в принципе капитан ничего не решает, но плохо другое- это говорит о том ,что Луческу полагается на Дзюбу как на футболиста основы - это очень плохо , футболист довольно слабый, а другого видимо покупать не собираются. И вообще , в Зените сейчас два состава одинаковых- кого не выпусти -хуже не будет, но и лучше не будет. ЦСКА и Спартак сейчас выглядят получше - команды пытаются играть в современный футбол ( быстро и компактно) , а Зенит похож на "колхоз" сейчас. Кто основной, кто запасной непонятно в какой футбол собирается играть Луческу- тоже не ясно, а играть уже через 2 недели - вот это более важно . не какой там капитан Дзюба ( деревянный или соломенный)...
00:22 3 февраля
Thomas_Boy
Гарик "внук Наташи" Попов __________ Смотри скока народу на нашей ветке собралось! Вот она популярность!! И ещё у нас свой стадион и мы Баварию обыгрывали! Вперёд Артемий! Веди великий клуб к победам!!!! ____________ А у нас больше букв в названии! Вперед, Народный!!!
23:45 2 февраля
Басист
Гарик "внук Наташи" Попов === Вы Баварию в Кубке УЕФА обыгрывали, эт нещитово - подите-ка в ЛЧ обыграйте)) P.S. В конце февраля ещё померяемся, у кого Андерлехт больше, ага)
23:33 2 февраля
Гарик "внук Наташи" Попов
Смотри скока народу на нашей ветке собралось! Вот она популярность!! И ещё у нас свой стадион и мы Баварию обыгрывали! Вперёд Артемий! Веди великий клуб к победам!!!!
23:10 2 февраля
finiks
Как игрок,-он никто.Как капитан-посмотрим.
22:52 2 февраля
foreverCSKAforever
Судя по верхней фотке, Дзюба вкуривает, что кость, брошенная в виде повязки, предназначена сгладить впечатление, произведенное на него суммой реального контракта Ионыча.
22:50 2 февраля
SP2
Ivan Jackson, в смысле "ходим - не ходим"? Я и в СКК и на стадионе Кировского завода и на стадионе завода Большевик или как он там называется, где теперь КАД. Ходим.
22:45 2 февраля
Басист
Это, как я понимаю, есть попытка как-то уравновесить приобретение Ивановича, компенсировать, ткскзть.
22:38 2 февраля
Damir747
Капитанишка!
22:36 2 февраля
fedd
По-моему уже давно понятно, что капитан в футболе больше не фигура. прошли времена, когда капитаны по многу лет капитанили как Мальдини и их слово много значило. Может кто назовет несколько харизматичных капитанов как Матеус или Кин? Те времена прошли и кто будет капитаном мне пофиг. Да и в других наших клубах я даже не знаю кто капитан - разве что в ЦСКА....
22:36 2 февраля
27Hoax
А что, Дзюба согласился капитанить бесплатно, или выклянчил лямчик за "сверхурочные"?
22:30 2 февраля
Damir747
Бомж!
22:23 2 февраля
Ivan Jackson
SP2___А в "обычных" клубах есть костяк, потом добавляют одного-двоих сначала на заменах, потом в основу и так дальше. Так и делают смену поколений._______ о да!!!! мю арсенал ливерпуль барса реал бавария дортмунд милан юве интер это не "обычные" клубы))) правда у них болельщики есть )))) а не есть газпром ходим нет его не ходим))))
22:20 2 февраля
Вопреки
Сейчас газпромовские решалы, чтобы сохранить лицо, будут оправдываться перед фанатами, что приняли это решение спецом и впику Спартаку ? И ведь заглотят... Ну а" шпала" теперь будет вынужден оправдывать доверие руководства и болельщиков новой, более желчной, порцией грязи в адрес своих бывших болельщиков и руководителей ? Все больше тошноты от решений питерских "супер-менеджеров", ссылающихся теперь на то, что Луческу с ними кандидатуру капитана не согласовывал...
22:18 2 февраля
foreverCSKAforever
Сколько было глумления по поводу отсутствия французов в сборной Франции, англичан в клубах АПЛ, но у нас под самым носом происходит то, что в пятимиллионном Питере (второй крупнейший город России) не только нет местного футболиста, достойного носить капитанскую повязку единственного в городе(!) футбольного клуба, но даже нет ни одного местного, кто более-менее регулярно выходил бы в стартовом составе Зенита. Вот это доимпортозамещались!
22:16 2 февраля
thunderclap
Вопреки, о каком грехопадении идет речь? Из какой церкви вещаешь? И чем плоха Орзул? Тут каждый второй бы грехоупал бы. А игрочишка нормальный мужик, ничем не хуже других. Луческу виднее кого капитаном выбирать, поумнее тебя будет.
22:15 2 февраля
punch_s
Все равно в след. сезоне Иваныч будет кэпом)
22:15 2 февраля
Гаттузо зол!
Буду краток. Это решение в корне не одобряю!!!! В команде есть игроки и старше и больше принесшие Зениту в плане титулотрофеев.
22:14 2 февраля
zobofff
А смысл писать то, что думаешь?! Все удаляют! Значит цензура решает.
22:07 2 февраля
вперёд Спартак!
Никто и не представляет у болотных другого капитанишки, когда тренеришка цыган ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
22:06 2 февраля
URS123
1000 мышей, Карабас научит Буратину на правах капитана выпучивать ш. и показывать зюбы судьям.
22:01 2 февраля
SP2
serzheo, это да, согласен полностью. У него даже на лице написано, что ему абсолютно всё равно... ((
22:01 2 февраля
Вопреки
Каков плевок в душу зенитовских фанов, да господа ? А "великое" руководство великой компании чем думало, принимая подобное решение... или им на своих болел давно плевать как и на своих воспитанников, занимаясь показухой ??? Противно
21:47 2 февраля
serzheo
SP2_____Ну если только на ЧМ домашний, хотя тады что в замен? В любом случае, терпеть этого .......... нет никакой возможности.
21:38 2 февраля
SP2
GerychZ - да, согласен, история она такая... ) Счастливо!
21:35 2 февраля
GerychZ ✯
foreverCSKAforever - Погугли, чудо )) Всё, ушел...
21:34 2 февраля