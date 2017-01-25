Дмитрий Ананко: "В "Спартаке" Каррера достраивает домик, который начали делать мы"

Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Ананко отметил, что будет рад в случае победы красно-белых в чемпионате России по итогам сезона, сообщает matchtv.ru. По мнению специалиста, "Спартаку" еще во многом нужно прибавлять.
– Что Массимо Каррера дал "Спартаку"?
– Первое – самоотдача. Посмотрите, как горят глаза и как ребята бьются друга за друга. Второе – понимание игроков, как обороняться, как страховать друг друга всей команде, а не только защитникам.
– Это дал новый тренер, а не ваш штаб?
– Зерно, думаю, было заложено нами. Повторяю, нельзя сразу вырастить дерево! Или лежат перед нами современные телефоны. Помните, какие раньше были телефоны? По крупицам, постепенно они стали такими. Мы получили команду в одном состоянии, а сейчас она в другом. Каррера достраивает домик, который начали делать мы. Только теперь это его проект и его дом. Это нормально, не надо паранойю устраивать.
– Получается, что это не багаж, а фундамент?
– Фундамент – слишком сильно сказано. Но все, что делалось нами, пошло на общее благо. Понимаете, важен микроклимат. Когда у футболиста ничего не могут найти, а он не может работать и говорит, что у него все болит, то это ухудшает микроклимат. Другие не понимают, почему они должны пахать, если другим можно не пахать.
– О ком речь?
– Давайте не будем.
– Чьей заслуги в нынешнем микроклимате больше: вашего штаба или Массимо Карреры?
– Я отвечу так: всем, кто причастен к команде, и всем, кто болеет за "Спартак", надо просто порадоваться. Если везло, то команда это заслужила. Я буду рад, если "Спартак" в этом сезоне станет чемпионом. Но там еще куча работы впереди: матч с "Крыльями Советов" (0:4) это показал. Хотя он точно пошел в плюс: лучше разочек опуститься на землю, чтобы в дальнейшем не расслабляться.
Дополнительная информация
http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI711195_Dmitrij_Ananko_Karrera_dostraivajet_domik_kotoryj_nachali_delat_my
RoyalHunter
только тот "дом", что вы строили, был из соломы, как у Ниф-Нифа из известной сказки, и достраивать там было уже нечего
12:41
С.Мороз
Конечно суть сказанного понятна....Аленичев слил Ананко объяснив на совете директоров что за участок работы с защитника отвечал именно он а к провалу типа привели именно недочёты работы в этой линии,а Ананко сейчас ответил что ... если бы и полузащитники с нападающими отрабатывали в обороне то все было бы хорошо.Вот и весь смысл этого интервью.А так уровень своего тренерского мастерства Аленичев,Титов и Ананко показали...для ведущих команд они не доросли, а вот поработать с командами из второй восьмерки могут(правда не факт что успешно).А по сущности про багаж лучше не упоминать т.к. этот багаж был не очем...без тактической выучки не одна команда достойно играть не сможеть. Аленичеву-учится,учится и ещё раз учится!!!А не говорить что пусть в Италии игроков за руку водят и объясняют тактические перестроения,а у нас все профессионалы всё знают....вот и до профессионалили!
12:31
Халзан
Хороший хозяин собачью конуру вам бы не доверил строить) криворукие "строители" самоучки))
11:56
pomerazz
"шо, опять?"
11:21
shpasic
больше года работали - это для них "сразу", а Каррера меньше чем за полгода разгрёб их "багаж".
11:20
Константин Эдуардович
Я бы сказал -бордель вы построили. С блэкджеком и сами знаете с чем ,строители.
11:11
Старожил футбола
Еще один из "багажного отделения")) Правда, более адекватный чем Алень или Титов. Ваши руйны, на которых Карерра построил дом, даже упоминания не стоят!! Хватит уже языком трепать "багажники"! 3 сбора со Спартаком провели: почему сами своим "багажом" не воспользовались??? ))
10:50
баламошка
Вы сарай в Спартаке построили.
10:44