Денис Глушаков: "Спартак" должен быть всегда первым"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после встречи с руководством клуба отметил, что игроков поздравили с чемпионством и пожелали дальнейших побед, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
- Все руководство поздравило с чемпионством, душевно пообщались. Еще что-то вот подарили, правда, не знаю еще, что именно. Приезжали с трофеем, Кубок там стоит, - отметил Глушаков.
- Как напутствовали?
- Все как обычно, "Спартак" должен быть всегда первым, самый любимый и популярный клуб. Чтобы всегда побеждали.
- То есть, в "Лукойле" все за "Спартак" болеют?
- Конечно! Я не удивлюсь, если и в "Газпроме" за "Спартак".
Русский
"Я не удивлюсь, если и в "Газпроме" за "Спартак". ))))))))))))))
17:11
МПС66
Да, да клоун зубастый...иди возьми пирожок с полки - с гвоздями и помечтай, чудик.
17:10
DAVI SVININU!
Денис ЦВБП!
17:10
БИН
Идиот)))))
17:06