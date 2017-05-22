Денис Глушаков: "Спартак" должен быть всегда первым". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Спартак" должен быть всегда первым"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков после встречи с руководством клуба отметил, что игроков поздравили с чемпионством и пожелали дальнейших побед, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.  

- Все руководство поздравило с чемпионством, душевно пообщались. Еще что-то вот подарили, правда, не знаю еще, что именно. Приезжали с трофеем, Кубок там стоит, - отметил Глушаков. 

- Как напутствовали?

- Все как обычно, "Спартак" должен быть всегда первым, самый любимый и популярный клуб. Чтобы всегда побеждали.

- То есть, в "Лукойле" все за "Спартак" болеют?

- Конечно! Я не удивлюсь, если и в "Газпроме" за "Спартак". 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Русский

"Я не удивлюсь, если и в "Газпроме" за "Спартак". ))))))))))))))

17:11

МПС66

Да, да клоун зубастый...иди возьми пирожок с полки - с гвоздями и помечтай, чудик.

17:10

DAVI SVININU!

Денис ЦВБП!

17:10

БИН

Идиот)))))

17:06