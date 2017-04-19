Денис Глушаков: "Думаю, новости о переезде Промеса в Англию - больше слухи"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) не общался с представителями питерского клуба. Капитан москвичей подчеркнул, что команда не следит за показателями своих преследователей по турнирной таблице.

– Матч с "Зенитом" поднял новую волну слухов о скором отъезде Промеса. В Англию, например. Не хотелось бы терять такого партнера?

– У Промеса спросите. Может, он чего-то знает (улыбается). Мне это комментировать бессмысленно. Думаю, это в большей степени слухи.

– Ваш главный преследователь – "Зенит" или ЦСКА?

– Не смотрим за баталиями тех, кто ниже нас. Нам это неинтересно. У нас своя команда, свои матчи.

– С Дзюбой после игры успели пообщаться?

– Вообще ни с кем из зенитовцев не общался. Они ушли расстроенные. А мы радовались.

Полностью интервью Глушакова