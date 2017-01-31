"Бордо" арендовал у "Зенита" Йовановича

Защитник "Зенита" Вукашин Йованович стал игроком "Бордо", сообщает клубная пресс-служба. 20-летний серб арендован французами до конца сезона без права выкупа.

Стоит отметить, что "Бордо" хотел приобрести молодого защитника прошлым летом у "Црвены Звезды", но игрок выбрал "Зенит". На счету Йовановича в этом сезоне 13 матчей в ФНЛ в составе "Зенита-2".