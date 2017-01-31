22:30 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Бордо" арендовал у "Зенита" Йовановича

0
0
0
1

Защитник "Зенита" Вукашин Йованович стал игроком "Бордо", сообщает клубная пресс-служба. 20-летний серб арендован французами до конца сезона без права выкупа.

Стоит отметить, что "Бордо" хотел приобрести молодого защитника прошлым летом у "Црвены Звезды", но игрок выбрал "Зенит". На счету Йовановича в этом сезоне 13 матчей в ФНЛ в составе "Зенита-2".

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

serezhafedorov2018

Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой - http://1tv-zdorovya.blogspot.com бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами

03:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ