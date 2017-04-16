Болельщики "Спартака" вывесили баннер с надписью "Столица полного превосходства"

Перед началом матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" поклонники красно-белых устроили красочный перфоманс. Сперва они вывесили баннер "Москва – лучший город Земли". А затем его сменила надпись "Столица полного превосходства".

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Зенит".