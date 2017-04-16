20:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики "Спартака" вывесили баннер с надписью "Столица полного превосходства"

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Перед началом матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" поклонники красно-белых устроили красочный перфоманс. Сперва они вывесили баннер "Москва – лучший город Земли". А затем его сменила надпись "Столица полного превосходства".

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Зенит".

результаты опроса
36774 чел.
Как закончится матч "Спартак" - "Зенит"?
Крупной победой "Спартака"
10.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
41.9%
Результативной ничьей
17.1%
Нулевой ничьей
2.0%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
22.1%
Крупной победой "Зенита"
6.1%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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zvovs

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