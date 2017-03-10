Артем Дзюба: "Отставка Луческу? Лично мне хотелось бы, чтобы он остался"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметил, что не слышал ничего об отставке главного тренера Мирчи Луческу. По словам форварда сборной России, он хотел бы, чтобы румынский специалист остался в клубе.

- Как вы относитесь к разговорам о возможной отставке Луческу?

- Первый раз такое слышу. Лично мне хотелось бы, чтобы он остался и по окончании этого сезона. Не могу говорить за всех, но у нас с ним очень хорошие отношения.

Напомним, что, как ранее сообщал "СЭ", кредит доверия к Луческу по-прежнему высок. Руководство клуба намерено дождаться окончания сезона и оценить результат, показанный румынским наставником. В случае, если он будет признан неудовлетворительным (такая вероятность на данный момент не слишком высока), сине-бело-голубые намерены сохранить курс на иностранного тренера. Кандидатура Леонида Слуцкого, скорее всего, рассматриваться не будет. (Сергей ЦИММЕРМАН)