14:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Анжи" объявил о переходе Тигиева в "Спартак"

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Защитник "Анжи" Георгий Тигиев продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает пресс-служба махачкалинцев. Столичный клуб арендовал 21-летнего футболиста до конца сезона. Как и предполагал "СЭ", у красно-белых есть опция выкупа игрока после завершения срока аренды. По информации нашего издания, это обойдется "Спартаку" в 1 миллион евро.

Тигиев перешел в "Анжи" перед началом сезона-2015/2016 и провел за команду из Дагестана 38 матчей.

Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/tigiev_v_spartake240217/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sergant89

Все пришел конец Брату-1 в Спаме. Брата-2 давно еще выгнали, брат-1 теперь на взлете.

14:59

Xen1um

Хорошо.

14:54

bond1951

это в духе спартака поездить парню по нервам....

14:53

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