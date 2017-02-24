"Анжи" объявил о переходе Тигиева в "Спартак"

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает пресс-служба махачкалинцев. Столичный клуб арендовал 21-летнего футболиста до конца сезона. Как и предполагал "СЭ", у красно-белых есть опция выкупа игрока после завершения срока аренды. По информации нашего издания, это обойдется "Спартаку" в 1 миллион евро.
Тигиев перешел в "Анжи" перед началом сезона-2015/2016 и провел за команду из Дагестана 38 матчей.
Дополнительная информация
http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/tigiev_v_spartake240217/
sergant89
Все пришел конец Брату-1 в Спаме. Брата-2 давно еще выгнали, брат-1 теперь на взлете.
14:59
Xen1um
Хорошо.
14:54
bond1951
это в духе спартака поездить парню по нервам....
14:53