"Анжи" объявил о переходе Тигиева в "Спартак"

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает пресс-служба махачкалинцев. Столичный клуб арендовал 21-летнего футболиста до конца сезона. Как и предполагал "СЭ", у красно-белых есть опция выкупа игрока после завершения срока аренды. По информации нашего издания, это обойдется "Спартаку" в 1 миллион евро.

Тигиев перешел в "Анжи" перед началом сезона-2015/2016 и провел за команду из Дагестана 38 матчей.