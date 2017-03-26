Андрей Семенов: "Смотрю на Кутепова в "Спартаке" и по-хорошему ему завидую"

Защитник "Терека" и сборной России Андрей Семенов отметил, что положение клубов в национальном чемпионате на сегодняшний день является закономерным, информирует "Р-Спорт". Футболист высказал мнение, что в связи с трансферными операциями за последний год грозненский клуб стал слабее.

– Хорошо знакомый вам Аксель Витсель уехал в Китай. Вы отправились бы за большой зарплатой в экзотическую страну?

– Витсель предпочел деньги титулам и профессиональному росту. Это его выбор, корить за него футболиста нельзя. Я не могу сказать, как поступил бы сам в такой ситуации.

– Чемпионат России вступает в решающую стадию. На ваш взгляд, соответствует ли турнирная таблица реальному положению дел?

– Мне кажется, все закономерно: "Спартак" сейчас показывает самый убедительный футбол и борется за титул с "Зенитом". Но и ЦСКА не нужно списывать со счетов, ведь уже были примеры, когда они отыгрывали приличное отставание.

– "Терек" набрал всего одно очко в трех турах по весне и вылетел из Кубка России. В чем причина неудачного рестарта?

– Играли в том же Кубке мы хорошо, даже претензий предъявлять, думаю, некому. Создали уйму моментов, но забить не смогли. К сожалению, проиграли по пенальти. А задача выиграть Кубок стояла, да. Не получилось ее выполнить.

– Задача была, полагаю, выиграть Кубок и попасть в Лигу Европы?

– Да. Президент клуба поставил ее еще перед началом сезона – попадание в еврокубки. Так что теперь нужно занимать место не ниже четвертого в чемпионате.

– Летом "Терек" покинули многие игроки. Стала ли команда сильнее по сравнению с предыдущим сезоном?

– Нас покинули очень качественные футболисты: Рыбус, Маурисиу, Адилсон, Аилтон, Кудряшов. Не могу сказать, что сейчас уровень игроков вырос. На мой взгляд, "Терек" остался на том же уровне, возможно, даже стал чуточку слабее. Но и другие команды тоже потеряли, наверное, больше, чем "Терек". Те же "Локомотив", "Рубин"... И мы все равно можем сделать шаг вперед. Если в прошлом сезоне мы стали седьмыми, то сейчас обязаны занимать пятое или четвертое место.

– Не жалеете, что в свое время не остались в "Спартаке", ведь сейчас могли бы вместе с командой бороться за титул?

– В принципе, не жалею ни о чем. Но вот смотрю на некоторых ребят – на того же Илью Кутепова – и по-хорошему ему завидую. С раннего возраста у него так все хорошо идет... У меня футбольный путь был немного другой: ездил и по второй лиге, и по ФНЛ. Надеюсь, через год-два и я буду вместе со своей командой бороться за чемпионство.

– "Терек" неоднократно приближался к зоне еврокубков, но в последний момент чего-то не хватало. В чем причина?

– Нужно что-то поменять в головах футболистов. Черчесов в "Амкаре" говорил нам, что нужно убрать периферийный менталитет. Это когда выиграешь две игры и ходишь королем – ничего уже не нужно. А потом две игры проиграешь – и снова начинает заднее место гореть. Вот и в "Тереке" нам тоже нужно убрать этот менталитет. А то зиму заканчиваем высоко, выходим на весеннюю часть - и выступаем неудачно.

– Возвращаясь к сборной, как нужно играть команде в товарищеских матчах до чемпионата мира?

– Для нас все эти матчи очень важны. И перед людьми нужно реабилитироваться за прошлые неудачи. Результат сейчас, думаю, не менее важен, чем игра, – нужно побеждать и возвращать людей на трибуны.