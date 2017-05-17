Андрей Федун: "Ладно ворота, а видеоборт стоит 4,5 миллиона рублей"

Генеральный директор ООО "Стадион "Спартак", член совета директоров клуба Андрей Федун отметил, что "Открытие Арена" понесла убытки в результате празднования чемпионства после матча 29-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0). При этом он подчеркнул, что это малая плата за подаренные эмоции.

– Какие ощущения? Вы же все видели сами – это было прекрасно! Конечно, стадион понес большие убытки, но что не сделаешь ради болельщиков, – сказал Федун.

– Там же только ворота сломали?

– Ворота – самая маленькая проблема. А вот видеоборт стоит 4,5 миллиона рублей. По нему побегали достаточно сильно. Будем надеяться, что сможем восстановить его.

– Серьезная плата за чемпионство?

– Есть такое. Но радость искупает все.

– Не жалеете, что решили так праздновать?

– Можно понять людей, они ждали победу 16 лет. И все равно вышли бы на поле, такая традиция существует. А когда это все организованно, то мы смогли минимизировать потери.

– В следующем году все будет организованнее?

– Дай бог, чтобы это было. Но зачем загадывать.

– Разгром "Терека" по делу?

– С команды снялось бремя, и они играли в удовольствие. И такое удовольствие получили все 43 тысячи болельщиков.

– Что сказал ваш брат в раздевалке?

– Он кричал "Ура!". (Сергей АСТАХОВ)

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