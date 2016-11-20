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Андрей Ещенко: "Зе Луиш? Знаете, Мельгарехо тоже хорошо играет головой"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после победы над "Амкаром" (1:0) в домашнем матче 14-го тура чемпионата России подчеркнул, что встреча получилась тяжелой. По словам Ещенко, соперник тянул время, и это заводило команду.

- Нам нужна была победа, - подчеркнул Ещенко. - Да, мы создали не так много моментов, но подходы к воротам противника были. "Амкар" - очень организованная команда, поэтому было тяжело. Верили ли мы, что забьем? Знаете, всегда, когда выходишь на поле, думаешь о победе. Пермяки тянули время, нас это очень заводило, а потом, когда мы забили, сами начали играть на удержание. Зе Луиша не было сегодня, но играли так, будто он был в центре нападения.

- Почему?

- Мельгарехо тоже хорошо играет головой. Тренерам задайте этот вопрос.

- Чувствовалось ли отсутствие африканца?

- У нас в команде 23 человека и все готовы выйти и помочь.

- Как увидели гол Глушакова?

- Он ударил и все. Закрыл глаза, ударил, гол. (Ярослав СУСОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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