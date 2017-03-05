20:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Бригада Безбородова провела матч "Краснодар" – "Спартак" на добротном уровне"

0
0
0
0
2

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" подчеркнул, что положительно оценивает работу бригады Владислава Безбородова на матче 18-го тура чемпионата России "Краснодар""Спартак" (2:2).

– Как в целом смотрите на судейство матча? Справились ли арбитры?

– По моему мнению, бригада провела игру на добротном уровне. Принятые решения соответствуют правилам игры в футбол. Это касается и отдельных эпизодов – падению Смолова в штрафной "Спартака" (одиннадцатиметровый не был назначен – прим. С.Е,) и назначению пенальти в ворота красно-белых. Благодарю ребят за то, что они профессионально отнеслись к тем задачам, которые до этого были спроецированы и решены на сборе в Турции.

– Что конкретно имеете в виду под профессиональным отношением к задачам?

– Попытки приблизиться к единообразному подходу к спорным игровым моментам. (Сергей ЕГОРОВ)

0
0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kostromich44

Почему не задали вопрос про удар локтем в лицо Мельгарехо - как он соотносится с единообразным подходом?

20:16

Green42

Да вы супа рыбного объелись что ли? Гранквист-Мельгарехо где пояснение решения судьи??? Или сделаем вид, что не было эпизода???

20:13

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ