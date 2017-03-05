Андрей Будогосский: "Бригада Безбородова провела матч "Краснодар" – "Спартак" на добротном уровне"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" подчеркнул, что положительно оценивает работу бригады Владислава Безбородова на матче 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2).

– Как в целом смотрите на судейство матча? Справились ли арбитры?

– По моему мнению, бригада провела игру на добротном уровне. Принятые решения соответствуют правилам игры в футбол. Это касается и отдельных эпизодов – падению Смолова в штрафной "Спартака" (одиннадцатиметровый не был назначен – прим. С.Е,) и назначению пенальти в ворота красно-белых. Благодарю ребят за то, что они профессионально отнеслись к тем задачам, которые до этого были спроецированы и решены на сборе в Турции.

– Что конкретно имеете в виду под профессиональным отношением к задачам?

– Попытки приблизиться к единообразному подходу к спорным игровым моментам. (Сергей ЕГОРОВ)