14:50 | ФУТБОЛ — Германия

Карл-Хайнц Румменигге: "Алонсо отлично показывает себя в "Баварии" на поле и вне его"

0
0
0
0

Президент "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поблагодарил полузащитника Хаби Алонсо за выступления в футболке мюнхенского клуба. 35-летний испанец, играющий за немецкий клуб с 2014 года, сегодня объявил, что в конце сезона уйдет из футбола.

– "Бавария" хотела бы поблагодарить великого игрока и человека, который отлично показывает себя на поле и вне его, – цитирует Goal Румменигге. – Хаби Алонсо – один из величайших игроков мирового футбола, он выиграл все в своей карьере. Также он является выдающейся личностью, джентльменом.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ