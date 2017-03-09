Хаби Алонсо: "Это было непростое решение, но сейчас подходящее время завершить карьеру"

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо считает, что сейчас подходящее время для того, чтобы завершить карьеру. 35-летний испанец сегодня объявил, что в конце сезона уйдет из футбола.

- Это было непростое решение, но я считаю, что сейчас подходящее время, - цитирует Goal Алонсо. - Я всегда думал, что лучше уйти раньше, чем позже. Я все еще чувствую себя хорошо, но считаю, что сейчас подходящий момент завершить карьеру. Всегда хотел закончить карьеру на высшем уровне, а "Бавария "- это самый высокий уровень. Я невероятно горд и счастлив играть за" Баварию" и быть частью этой семьи.