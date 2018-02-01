Заявка "Спартака" на Лигу Европы: с Ханни, но без Джикии

"Спартак" внес 25 игроков в список А для участия в плей-офф Лиги Европы, информирует пресс-служба красно-белых. Отметим, что в нее попал новичок Софьян Ханни, который вчера перешел в московский клуб из "Андерлехта". Получивший травму крестообразных связок Георгий Джикия заявлен не был. Напомним, что защитник Никола Максимович, перешедший в "Спартак" из "Наполи" на правах аренды во время зимнего трансферного окна, заигран за итальянский клуб.
Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом:
Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Марко Петкович, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко;
Полузащитники: Джано Ананидзе, Игорь Леонтьев, Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернанду, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луиз Адриану, Сильванус Нимели, Денис Давыдов, Педро Роша.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-02-01-spartak_zayavil_v_ligu_yevropy_25_futbolistov/
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Спартак (футбол)
- Наполи
- Андерлехт
- Сальваторе Боккетти
- Луиз Адриану
- Андрей Ещенко
- Илья Кутепов
- Ивелин Попов
- Сердар Таски
- Квинси Промес
- Денис Давыдов (футбол)
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Александр Селихов
- Лоренсо Мельгарехо
- Фернанду Лукас Мартинс
- Игорь Леонтьев
- Георгий Джикия
- Георгий Тигиев
- Софьян Ханни
- Сильванус Нимели
- Марко Петкович
- Марио Пашалич
- Педро Роша
- Никола Максимович
анти-шпрота
А где ж Бакаев? Ему обещано было... Зато эти два торчка - рожа с петковичем - в первом ряду... Не на отчисление, к сожалению.
19:37
valentinovich205
А если возьмут еще игроков их можно будет дозаявить?
18:08