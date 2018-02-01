Заявка "Спартака" на Лигу Европы: с Ханни, но без Джикии

"Спартак" внес 25 игроков в список А для участия в плей-офф Лиги Европы, информирует пресс-служба красно-белых. Отметим, что в нее попал новичок Софьян Ханни, который вчера перешел в московский клуб из "Андерлехта". Получивший травму крестообразных связок Георгий Джикия заявлен не был. Напомним, что защитник Никола Максимович, перешедший в "Спартак" из "Наполи" на правах аренды во время зимнего трансферного окна, заигран за итальянский клуб.

Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом:

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Марко Петкович, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко;

Полузащитники: Джано Ананидзе, Игорь Леонтьев, Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернанду, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луиз Адриану, Сильванус Нимели, Денис Давыдов, Педро Роша.