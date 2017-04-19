В Казани сгорела билетная касса ФИФА

Сегодня стартовал последний этап продаж билетов на Кубок конфедераций. Билеты поступили в открытую продажу.

В четырех городах, принимающих турнир - Москве, Петербурге, Сочи и Казани, - билеты можно приобрести в официальной кассе. Однако в Казани старт отложен. Причина – пожар. Как рассказали в МЧС республики, возгорание в помещении на Кремлевской набережной произошло еще 11 апреля. По словам спасателей, горела кровля. От огня никто не пострадал, но восстановить помещение пока не удалось. Когда билетная касса откроется, неизвестно. (Артур ЕНИКЕЕВ)