FINA дисквалифицировала Мельникова на восемь лет за употребление допинга

Комиссия по допингу FINA дисквалифицировала Виталия Мельникова на восемь лет, сообщает Swimswam. Столь суровое наказание россиянин получил за повторное нарушение антидопинговых правил. В марте 2016 года он сдал положительный тест на гормон роста.

В 2013 году он сдал положительную пробу, которая выявила применение эритропоэтина. Тогда спортсмена дисквалифицировали на два года. Свое наказание он отбыл 12 декабря 2015 года. По новым правилам применение допинга карается четырьмя годами дисквалификации. Повторное нарушение увеличивает срок отстранения в два раза.