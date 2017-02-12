13:36 | БИАТЛОН

Ирина Старых: "Сегодня тот самый случай, когда четвертое место - совсем не обидное"

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Россиянка, остановившаяся в шаге от пьедестала почета в гонке преследования на чемпионате мира, отметила, что довольна выступлением, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

- Сегодня тот самый случай, когда четвертое место - совсем не обидное. Быть на чемпионате мира в десятке - это уже счастье. А чтобы так! Я очень-очень довольна своим выступлением!

Полностью интервью Старых - в ближайшее время в "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Союз Аполлонович

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