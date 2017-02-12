Ирина Старых: "Сегодня тот самый случай, когда четвертое место - совсем не обидное"

Россиянка, остановившаяся в шаге от пьедестала почета в гонке преследования на чемпионате мира, отметила, что довольна выступлением, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

- Сегодня тот самый случай, когда четвертое место - совсем не обидное. Быть на чемпионате мира в десятке - это уже счастье. А чтобы так! Я очень-очень довольна своим выступлением!

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