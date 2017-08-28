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16:39 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Легкоатлетка Васильева дисквалифицирована на четыре года за допинг

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Неоднократный призер чемпионата России по спортивной ходьбе Светлана Васильева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ее отстранение отсчитывается с 13 декабря 2016 года. Васильева обвиняется в нарушении п. 32.2 "Использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или запрещенного метода" антидопинговых правил ИААФ.

Результаты 25-летней спортсменки с 18 октября 2011 года по 14 июля 2013 года и с 24 мая по 12 декабря 2016 года будут аннулированы.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/87070

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (2)
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mobile_actor

«Школа» Чегина живет и действует?

17:07

Patisson

Примите, примите нас назад во всемирную легкоатлетическую песочницу. Мы сможем, мы докажем, дайте нам шанс. Надо будет- всех дисквалифицируем.

16:54