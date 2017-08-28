Легкоатлетка Васильева дисквалифицирована на четыре года за допинг

Неоднократный призер чемпионата России по спортивной ходьбе Светлана Васильева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ее отстранение отсчитывается с 13 декабря 2016 года. Васильева обвиняется в нарушении п. 32.2 "Использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или запрещенного метода" антидопинговых правил ИААФ.

Результаты 25-летней спортсменки с 18 октября 2011 года по 14 июля 2013 года и с 24 мая по 12 декабря 2016 года будут аннулированы.