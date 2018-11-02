Артур Далалоян: "Телеграмма от президента очень воодушевила перед финалом чемпионата мира"

Российский гимнаст Артур Далалоян, завоевавший в вольных упражнениях свое второе золото на чемпионате мира, заявил, что перед финалом его воодушевила телеграмма от президента России Владимира Путина.

- Телеграмма от президента очень воодушевила! - цитирует Далалояна РИА Новости. - Сегодня утром лежал в кровати, настраивался на соревнования, и мне скидывают фотографию телеграммы. Это очень дорогого стоит! Меня это настолько зажгло, что я сегодня даже не разминался, мне вообще ничего не надо было, с самого утра уже готов был просто делать все возможное, чтобы завоевать золото. Я очень рад и очень горд.

Ранее Далалоян принес России первое с 1999 года золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в мужском индивидуальном многоборье.

Все о спортивной гимнастике - здесь