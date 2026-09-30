Боевик Дэвида Эйра «Сердце зверя» с Брэдом Питтом заработал 50 миллионов долларов в прокате

Приключенческий экшен «Сердце зверя» демонстрирует уверенный старт на больших экранах. За первые дни показов кассовые сборы картины с Брэдом Питтом в главной роли преодолели рубеж в 50 миллионов долларов в мировом прокате.

Сюжет ленты, режиссером которой выступил Дэвид Эйр, сосредоточен на отошедшем от дел спецназовце. Вместе со своим верным псом герой пытается выжить в суровых условиях дикой Аляски после крушения самолета. Картина получила признание критиков за высокий уровень драматизма, проработанную тему психологических травм ветеранов и отличный экранный дуэт Питта с собакой.

Производственный бюджет проекта составил 82 миллиона долларов. Благодаря положительным отзывам зрителей на платформе Rotten Tomatoes аналитики прогнозируют фильму хорошую выносливость в прокате и успешную окупаемость за счет стабильного интереса аудитории.