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Сердце зверя фильм 2026: кассовые сборы, сколько собрал в прокате — Брэд Питт и Дэвид Эйр
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30 сентября, 17:00

1 мин.

Боевик Дэвида Эйра «Сердце зверя» с Брэдом Питтом заработал 50 миллионов долларов в прокате

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сердце зверя», реж. Дэвид Эйр, Temple Hill Entertainment, Plan B Entertainment, Soho VFX, Crave Films, Wild Chickens Productions
Фото Кадр из фильма «Сердце зверя», реж. Дэвид Эйр, Temple Hill Entertainment, Plan B Entertainment, Soho VFX, Crave Films, Wild Chickens Productions

Приключенческий экшен «Сердце зверя» демонстрирует уверенный старт на больших экранах. За первые дни показов кассовые сборы картины с Брэдом Питтом в главной роли преодолели рубеж в 50 миллионов долларов в мировом прокате.

Сюжет ленты, режиссером которой выступил Дэвид Эйр, сосредоточен на отошедшем от дел спецназовце. Вместе со своим верным псом герой пытается выжить в суровых условиях дикой Аляски после крушения самолета. Картина получила признание критиков за высокий уровень драматизма, проработанную тему психологических травм ветеранов и отличный экранный дуэт Питта с собакой.

Производственный бюджет проекта составил 82 миллиона долларов. Благодаря положительным отзывам зрителей на платформе Rotten Tomatoes аналитики прогнозируют фильму хорошую выносливость в прокате и успешную окупаемость за счет стабильного интереса аудитории.

На&nbsp;собачьем фронте без перемен: каким получился боевик Дэвида Эйра &laquo;Сердце зверя&raquo; с&nbsp;Брэдом Питтом.На собачьем фронте без перемен: каким получился боевик Дэвида Эйра «Сердце зверя» с Брэдом Питтом

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