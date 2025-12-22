Британский певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет

Британский певец Крис Ри скончался на 75-м году жизни, сообщил телеканал Sky News.

«Он мирно скончался в больнице сегодня утром в окружении семьи», — приводит телеканал слова родственников певца.

Ри начал музыкальную карьеру в 1973-м году, присоединившись к местной группе Magdalene. В конце 1970-х и в 1980-х годах он начал сольную карьеру и стал известен благодаря таким хитам, как Fool (If You Think It's Over), Let's Dance и рождественской песни Driving Home for Christmas.

После выхода на первую позицию по продажам сольных альбомов The Road to Hell (1989 год) и Auberge (1991 год) Ри стал одним из самых известных британских сольных певцов и получил международное признание.

В 2001 году у музыканта диагностировали рак поджелудочной железы, а в 2016-м он перенес инсульт. В 2017 году Ри упал в обморок на сцене во время выступления в Оксфорде.