ФАС: каждая третья закупка при подготовке к Универсиаде проведена с нарушением

Заместитель управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Олег Харченко сообщил о жалобах по поводу нарушений при закупках, которые проводились при подготовке к зимней Универсиаде-2019.

- Обжаловано чуть менее 50 закупок, - цитируют Харченко "РИА Новости". - Жаловались участники со всей страны. Можно сказать, что каждая третья закупка проведена с нарушением законодательства.

По его словам, основные нарушения касались составления документации "под заказчика" и необоснованных отклонений заявок.

Зимняя Универсиада-2019 прошла в Красноярске с 2 по 12 марта.