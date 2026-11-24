Тренеры объяснили, когда можно переходить к подготовке к полумарафону

Прежде чем начинать подготовку к полумарафону или другому старту, бегуну стоит оценить, насколько привычный объем тренировок соответствует требованиям будущей программы. Об этом Runner's World рассказали тренеры Лора Норрис и Джилл Беккер.

Специалисты советуют сначала сформировать устойчивую базу легкого бега. Если выбранный план предполагает значительно больший недельный километраж, резкий переход к нему может оказаться слишком тяжелым.

Базовый период позволяет привыкнуть к регулярным пробежкам, постепенно увеличивать объем и только затем добавлять более интенсивные занятия. При этом универсальное правило прибавлять ровно 10% километража в неделю подходит не всем: темп прогрессии зависит от опыта и восстановления.

Перед началом подготовки к конкретному старту полезно сопоставить свой обычный недельный объем с первой неделей программы и при необходимости отложить скоростные тренировки.