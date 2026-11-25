Фитнес-эксперт объяснил, как преодолеть застой в силовых тренировках

Замедление роста рабочих весов и мышечной массы после первых месяцев занятий — обычная часть тренировочного процесса. Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал Москве 24, как распознать плато и изменить программу силовых тренировок.

По словам специалиста, в начале занятий организм быстро адаптируется к нагрузке, поэтому прогресс заметен почти от тренировки к тренировке. Со временем скорость изменений снижается. В такой ситуации Каневский рекомендует пересмотреть периодизацию: например, чередовать несколько недель работы на гипертрофию с периодом развития силы.

Эксперт также советует отслеживать прогрессирующую нагрузку — постепенно увеличивать рабочий вес или число повторений, а базовые упражнения выполнять в начале занятия. В программе могут меняться темп движений, паузы и варианты упражнений.

Более интенсивные приемы, включая отдых-паузу и дроп-сеты, Каневский рекомендует применять с тренером и не чаще одного раза в месяц: чрезмерная нагрузка может повысить риск травмы.