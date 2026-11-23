В Дербенте 2700 человек вышли на ночной забег «Огни Дербента»

В Дербенте завершился ночной забег «Огни Дербента», в котором приняли участие 2700 человек. Участники преодолели дистанции по исторической части города, в том числе в районе крепости Нарын-Кала.

На дистанции 21,1 км первым среди мужчин финишировал Денис Ермаков с результатом 1 час 18 минут 9 секунд. Среди женщин победила Дарья Куликова — 1:31:49.

На дистанции 10 км лучшие результаты показали Магомед Алигаджиев (38:04) и Райсат Чартаева (44:15).