Симона Халеп: "Бертенс просто играла лучше и заслужила эту победу"

Румынка Симона Халеп, которая проиграла в финале турнира в Мадриде, прокомментировала свое поражение. Победу одержала голландская теннисистка Кики Бертенс.

- По-моему, Кики просто играла лучше и точно заслужила эту победу, - приводит пресс-служба WTA слова Халеп. - Я играла неправильно, и это меня расстраивает. Но я не буду устраивать спектакль, а просто сделаю выводы на наш следующий матч. Сегодня я играла глупо, делала все, что нравится сопернице. Но иногда так бывает. Я могу лишь извлечь из этого положительные моменты.

Я расстроена, но нужно принять поражение и идти дальше. На этой неделе я показала себе, что моя игра на месте и я способна показывать хорошие результаты. Понятия не имею, что будет в ближайшие недели, но сейчас я довольна своей игрой, тем, как провела эту сложную неделю. Я уверена в себе, так что посмотрим, что будет дальше.

Таким образом, Халеп не сможет опередить первую ракетку мира Наоми Осаку. В обновленном рейтинге WTA японка продолжит лидировать. Румынка должна была выиграть турнир в Мадриде, чтобы набрать нужное количество баллов.