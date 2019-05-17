Осака снялась с четвертьфинала турнира в Риме из-за травмы

Первая ракетка мира японка Наоми Осака завершила выступление на турнире WTA в Риме из-за травмы правой руки.
Таким образом, голландка Кики Бертенс вышла в полуфинал соревнований, где встретится с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Джоанна Конта (Великобритания).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 151 788 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кики Бертенс (Голландия, 6) – Наоми Осака (Япония, 1) – 0:0 отказ 2-го игрока
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