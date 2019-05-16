15:52 | Теннис — WTA

Касаткина победила Синякову во втором круге турнира в Риме

11
Обсудить

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову в матче второго круга турнира WTA в Риме - 2:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

В матче третьего круга Касаткина сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) - Маркета Вондроушова (Чехия). 

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 3 151 788 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Дарья Касаткина (Россия) - Катержина Синякова (Чехия) - 2:6, 6:4, 6:1

Все о теннисе - здесь

11
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ