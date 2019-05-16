Касаткина победила Синякову во втором круге турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову в матче второго круга турнира WTA в Риме - 2:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
В матче третьего круга Касаткина сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) - Маркета Вондроушова (Чехия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 151 788 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия) - Катержина Синякова (Чехия) - 2:6, 6:4, 6:1
Загрузка...