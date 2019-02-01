"Играть против Насти всегда сложно". Бертенс - о победе над Павлюченковой

Голландская теннисистка Кики Бертенс после победы над россиянкой Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге заявила, что встреча получилась сложной.
- Играть против Насти всегда сложно, - приводит слова Бертенс официальный сайт турнира. - Она победила меня в Мельбурне. Я рада, что сегодня мне удалось выиграть. Чтобы пройти в финал, нужно показать лучший теннис, тогда есть шанс победить.
В полуфинале Бертенс встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.
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http://lt.formulatx.com/blog/2019/02/01/bertens-vzyala-revansh-u-pavlyuchenkovoj/
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