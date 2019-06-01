19:48 | Теннис — "Большой шлем"

Монфис победил Оана и вышел в 1/8 финала Roland Garros

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Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл своего соотечественника Антуана Оана в матче третьего круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 6:3, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

В 1/8 финала Монфис сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) - Пабло Куэвас (Уругвай). 

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Гаэль Монфис (Франция, 14) - Антуан Оан (Франция, WC) - 6:3, 6:2, 6:3

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