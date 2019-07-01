Миша Зверев вылетел в первом круге Уимблдона

Немец Миша Зверев в первом раунде турнира в Уимблдоне потерпел поражение от бельгийца Стива Дарсиса – 2:6, 4:6, 4:6.

В параллельной встрече американец Денис Кудла взял верх над представителем Туниса Малеком Джазири – 6:4, 6:1, 6:3.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стив Дарсис (Бельгия) – Миша Зверев (Германия) – 6:2, 6:4, 6:4

Денис Кудла (США) – Малек Джазири (Тунис) – 6:4, 6:1, 6:3