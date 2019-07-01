Миша Зверев вылетел в первом круге Уимблдона

Немец Миша Зверев в первом раунде турнира в Уимблдоне потерпел поражение от бельгийца Стива Дарсиса – 2:6, 4:6, 4:6.
В параллельной встрече американец Денис Кудла взял верх над представителем Туниса Малеком Джазири – 6:4, 6:1, 6:3.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Стив Дарсис (Бельгия) – Миша Зверев (Германия) – 6:2, 6:4, 6:4
Денис Кудла (США) – Малек Джазири (Тунис) – 6:4, 6:1, 6:3
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