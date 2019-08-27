Федерер одержал волевую победу над Нагалом и вышел во второй круг US Open

Швейцарец Роджер Федерер в первом круге US Open обыграл представителя Индии Сумита Нагала — 4:6, 6:1, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 32 минуты.

За право выйти в третий раунд Роджер сразится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Сумит Нагал (Индия) — 4:6, 6:1, 6:2, 6:4

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Эллиот Беншетри (Франция, Q) — 4:6, 6:2, 6:3, 6:0

Рикардас Беранкис (Литва) — Иржи Веселы (Чехия, Q) — 4:6, 7:6 (6:4), 3:6, 7:6 (7:4), 6:4

Камиль Майхшак (Польша, LL) — Николас Харри (Чили) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 1:6, 6:4

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Гвидо Пелья (Аргентина, 19) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3

Пабло Куэвас (Уругвай) — Джек Сок (США, WC) — 6:4, 7:5, 7:6 (7:5)