Тарпищев объяснил, за счет чего Медведев взял второй титул подряд в сезоне

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Энди Марреем в финале турнира в Дохе (6:4, 6:4).

«Я бы не сказал, что Медведев в своей лучшей форме, он потихонечку набирает, стабильность появляется. До этого он играл неровно. В данном матче, да и в принципе Даня играет на задней линии получше, постабильнее и почище, а в остальных элементах не было превосходства ни у одного, ни у второго. Возвращение в топ-3? Скажу так, в этом сезоне в пятерке он будет точно, а дальше замахиваться рано, отрыв по очкам большой, сложно будет. Но посмотрим, это же теннис. Кроме как Джоковича, никто так стабильно не играет все равно», — сказал Тарпищев «СЭ».

Даниил завоевал второй титул подряд — ранее он победил в Роттердаме. С понедельника Медведев станет седьмой ракеткой мира.