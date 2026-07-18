Циципас победил Шевченко и вышел в финал турнира в Гштааде

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал финалистом турнира в Гштааде.

В полуфинале 85-я ракетка мира победил представляющего Казахстан Александра Шевченко (100-я ракетка) со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Матч длился 1 час 55 минут.

Циципас впервые с февраля 2025-го вышел в финал турнира ATP. В матче за титул в Швейцарии он сыграет с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном, который победил аргентинца Хуана-Мануэля Черундоло (1:6, 7:6 (7:5), 7:5).

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 612 620 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 3:6, 6:3