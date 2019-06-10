Надаль возглавил чемпионскую гонку ATP

Испанец Рафаэль Надаль после победы на Открытом чемпионате Франции возглавил чемпионскую гонку ATP. Он опередил серба Новака Джоковича.

Лучшим из россиян является Даниил Медведев, занимающий седьмую строчку.

Карен Хачанов поднялся на 34 позиции и занимает теперь 27-е место в гонке. 23-летний теннисист на завершившемся Открытом чемпионате Франции дошел до четвертьфинала, что я вляется для него лучшим результатом на турнирах "Большого шлема".

Чемпионская гонка АТР

Положение на 10 июня

1 (2*). Рафаэль Надаль (Испания) — 5505 очков

2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4725

3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 3360

4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 3305

5 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 2940

6 (8). Кеи Нишикори (Япония) - 1710

7 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1585

8 (7). Фабио Фоньини (Италия) - 1550

9 (10). Александр Зверев (Германия) — 1490

10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 1320...

27 (61). Карен Хачанов (Россия) - 785...

85 (76). Андрей Рублев (Россия) — 347

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