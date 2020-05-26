Федерер признал доминирование Джоковича в последние годы

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер поделился мнением о своей игре. Он является лидером по количеству титулов на этих соревнованиях.

— Многие говорят, что я играю ужасно, хотя я просто не беру «Шлемы», — цитирует швейарца Tennis World USA. — Это разные вещи. Например, 2013 год получился очень тяжелым. После Индиан-Уэллса у меня жутко болела спина.

Последние годы — это эпоха Джоковича. Кроме Roland Garros, ведь там властвует Надаль. Трудно побеждать в таких условиях.