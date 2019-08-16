Андрей Рублев: «Обыграть двух таких легенд, как Вавринка и Федерер, просто потрясающе»

Россиянин Андрей Рублев после победы в третьем раунде турнира АТР в Цинциннати (США) над швейцарцем Роджером Федерером (6:3, 6:4), рассказал как его трясло по ходу матча.

— Я не могу себе представить, какое давление у Федерера каждый день, — цитирует пресс-служба турнира Рублева. — Все следят за тобой, и тебе нужно доказывать это каждый день, а он делает это, я не знаю, сколько лет, это реально.

По ходу матча появился совсем другой уровень волнения. Я просто пытался не смотреть на свою команду, не смотреть на счет, не смотреть на Роджера. Я просто пытался быть более расслабленным. И, в конце концов, это сработало.

Кстати я забыл записаться на этот турнир. Так что в принципе я даже не должен был играть здесь, а потом я зарегистрировался на альтернативное место и попал в квалификацию. В первом матче мне повезло, что Бернард Томич удалился. Затем я обыграл Михаила Кукушкина и Николоза Басилашвили. Хотя Кукушкину до этого я проиграл трижды, а Басилашвили — дважды в этом году. А потом я обыграл двух легенд, таких как Стэн Вавринка и Роджер. Это потрясающе.