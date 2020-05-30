«Быть замужем или не быть?» Откровенное фото синхронистки Шурочкиной

Российская синхронистка Мария Шурочкина выложила откровенное фото в своем Instagram.

«Быть замужем или не быть? Вот в чем вопрос...» — написала спортсменка.

24-летняя Мария Шурочкина — олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы.