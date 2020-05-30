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«Быть замужем или не быть?» Откровенное фото синхронистки Шурочкиной

19:25
Мария Шурочкина. Фото Instagram.
Мария Шурочкина. Фото Instagram.
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Российская синхронистка Мария Шурочкина выложила откровенное фото в своем Instagram.

«Быть замужем или не быть? Вот в чем вопрос...» — написала спортсменка.

24-летняя Мария Шурочкина — олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CA0RcSSlhvs/

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