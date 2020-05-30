«Быть замужем или не быть?» Откровенное фото синхронистки Шурочкиной
19:25
Российская синхронистка Мария Шурочкина выложила откровенное фото в своем Instagram.
«Быть замужем или не быть? Вот в чем вопрос...» — написала спортсменка.
Быть замужем или не быть? Вот в чем вопрос... Поговорим на эту тему завтра в 19.30? ? #прямойэфир #livestream #lifestarter #бытьилинебыть #втораяполовинкa #мальчики #девочки #любовь #флирт #страсть #краснаяшапочка #aquaмари #russianmodel #красотастрашнаясила #травка #фотодня
24-летняя Мария Шурочкина — олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы.
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