Российские синхронистки победили в хайлайтах на этапе Мировой серии в Казани

Сборная России на этапе Мировой серии в Казани одержала победу в хайлайтах. Россиянки получили 85,4667 балла. Серебряные медали завоевали представительницы Казахстана (80,7000), бронзу – венгерки (79,7333).

Сборную России на этапе Мировой серии представляла команда Санкт-Петербурга. За нее выступали Наталья Дергачева, Анна Ефременко, Алиса Голубева, Екатерина Голубева, Полина Иванова, Эвилина Павленко, Анна Павловская, Яна Преснякова, Карина Шайдуллина, Любовь Смирнова.

В рамках турнира также проходит чемпионат России. Второе место заняли синхронистки из Москвы (85,3667), третьей стала команда Татарстана (81,1000).